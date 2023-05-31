Назван способ следить за ВСУ круглосуточно Полковник Кнутов: для круглосуточной слежки за ВСУ требуются новые спутники на орбите

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что для отслеживания действий ВСУ в круглосуточном режиме Россия должна иметь на орбите хотя бы десять современных спутников. По его словам, которые приводит URA.RU, запущенный недавно спутник «Кондор-ФКА» усиливает нашу группировку, но этого мало.

Для того, чтобы четко знать ситуацию на поле боя, нам нужно иметь больше спутников, хотя бы десять. За счет этого можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому, — отметил Кнутов.

Он добавил, что у России на орбите еще есть спутники, однако современных только два. Если же группировку увеличить, появится возможность получать важную информацию несколько раз в день. Запущенные спутники смогут собирать максимум информации о противнике, которая будет передаваться средствам поражения, воздушно-космическим силам и артиллерии, уточнил полковник.

Ранее сообщалось, что выведенный на орбиту российский радиолокационный спутник «Космос-2569» сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки. Космический аппарат способен производить съемку военных объектов в радиолокационном диапазоне разрешением в один метр.