Раскрыты задачи российского спутника «Кондор-ФКА» «РИА Новости»: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ

Фото: Roscosmos / Global Look Press

Выведенный на орбиту российский радиолокационный спутник «Космос-2569» сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что космический аппарат способен производить съемку военных объектов в радиолокационном диапазоне разрешением в один метр.

Новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, спутник сможет наблюдать за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов «независимо от времени суток и погоды». Командование воздушно-космической обороны Северной Америки дало аппарату кодовое обозначение COSMOS-2569.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту с космодрома Восточный в субботу, 27 мая. По информации представителей компании, ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником стартовала в 00:15 мск. Отмечается, что отделение аппарата от разгонного блока произведено в расчетное время.