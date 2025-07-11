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11 июля 2025 в 16:30

Буданова поймали на желании сохранить пост главы ГУР Украины до конца СВО

Bloomberg: глава ГУР Украины надеется сохранить свой пост до конца СВО

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассчитывает сохранить свою должность до конца конфликта с Россией, пишет Bloomberg. По данным агентства, в 2026 году будет пять лет, как он занимает этот пост.

В следующем месяце будет пять лет, как Буданов возглавляет военную разведку. <...> Он сказал, что надеется остаться на своем посту до окончания конфликта, — отмечают журналисты.

Украинские СМИ сообщали в сентябре 2024 года, что глава ГУР Украины и министр обороны страны Рустем Умеров могут отправиться в отставку по решению руководства страны. По данным источников, занять место Буданова может руководитель СВР Олег Иващенко. Умерова в свою очередь допускают в роли будущего главы Службы внешней разведки Украины.

Ранее СМИ писали, что Буданов и его кураторы распускают слухи о хаосе в стране. Политтехнолог Михаил Павлив сообщил, что к этому также причастен руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По мнению эксперта, в стране некому расшатывать ситуацию, поскольку оппозиция бездействует.

Кирилл Буданов
Украина
разведка
отставки
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