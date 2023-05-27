Спутник «Кондор-ФКА» успешно вывели на орбиту Роскосмос: радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» для наблюдения за Землей вывели на орбиту

Фото: Roscosmos / Global Look Press

Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» для всепогодного и круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли был выведен на орбиту с космодрома Восточный, передает РИА Новости. По информации представителей компании, ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником стартовала в 00:15 мск. Отмечается, что отделение аппарата от разгонного блока произведено в расчетное время.

Отделение космического аппарата от разгонного блока произведено в расчетное время, — рассказали в Роскосмосе.

«Кондор-ФКА» предназначен для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также для решения сельскохозяйственных задач. Аппарат будет работать в трех режимах: детальном кадровом, детальном маршрутном и обзорном. Спутник способен делать до 100 снимков земли за сутки.

Ранее в Роскосмосе заявили, что к настоящему времени официального решения стран — участниц проекта Международной космической станции (МКС) о сроках сведения объекта с орбиты нет. Там также напомнили, что глава НАСА Билл Нельсон ранее заявлял о создании технических средств для выполнения соответствующей операции к 2030–2031 годам.