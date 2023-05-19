В Роскосмосе рассказали, когда затопят МКС Роскосмос: официального решения по сведению МКС с орбиты в 2030–2031 годах нет

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К настоящему времени официального решения стран — участниц проекта Международной космической станции (МКС) о сроках сведения объекта с орбиты нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Там также напомнили, что глава НАСА Билл Нельсон ранее заявлял о создании технических средств для выполнения соответствующей операции к 2030–2031 годам.

Что касается завершения эксплуатации станции, то к настоящему времени не существует какого-либо официального (формального) решения партнеров по программе МКС о сведении станции с орбиты в 2030–2031 годах, — сказали в пресс-службе.

Представители Роскосмоса также добавили, что к настоящему времени Россия продлила сроки эксплуатации станции до 2028 года, международные партнеры — до 2030 года. При этом сроки эксплуатации продлевались уже трижды, а станция на протяжении всего времени «демонстрирует надежность и безопасность». В Роскосмосе также сообщили, что находятся в постоянном контакте с зарубежными партнерами..

Участниками проекта МКС являются 14 стран, в том числе Россия, США, Япония, Канада и 10 стран — участниц Европейского космического агентства.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что правительство России продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Он добавил, что необходимо уже готовиться к созданию Российской орбитальной станции.

В настоящее время в РФ разрабатывается эскизный проект Российской орбитальной станции. Он должен быть готов к середине 2023 года. Предполагается, что новая станция позволит сохранить российскую пилотируемую космонавтику после прекращения работы МКС в 2028 году.