Стало известно, сколько еще летать российскому сегменту МКС Правительство Россия продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года

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Правительство России продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает «Россия 24». Он добавил, что необходимо уже готовиться к созданию Российской орбитальной станции.

Настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, потому что по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике, — сказал Борисов.

Ранее МКС уклонилась от космического мусора. Это произошло 6 марта 2023 года. В результате высота орбиты увеличилась на 1,2 км, заявил российский космонавт Дмитрий Петелин. Петелин уточнил, что МКС могла сблизиться с космическим мусором около 18:00 мск, если бы не была проведена коррекция орбиты при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда».

До этого двигатели корабля помогли в корректировке орбиты станции для подготовки к возвращению «Союза МС-22» с неисправной системой охлаждения.