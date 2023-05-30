Атаковавшая Москву Украина погрузилась во тьму: новости СВО на вечер 30 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ 30 мая опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. Там сказано, что в течение суток российские войска наносили удары высокоточным оружием по центрам принятия решений, где под руководством спецслужб Запада планировались теракты на территории РФ, все назначенные объекты были поражены.

Утром Украина предприняла атаку с использованием восьми беспилотников самолетного типа по объектам в Москве, все дроны были уничтожены. Пять беспилотников были сбиты на подлете к столице зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от намеченных целей, заявило МО РФ.

За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 440 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-30, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», четыре боевые бронированные машины. Кроме того, средствами ПВО были поражены семь снарядов РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. В Запорожской и Харьковской областях, ДНР и ЛНР сбили восемь беспилотников. Также в районе Красного в ДНР нанесен удар по складу боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Фото: МО РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам на Украине, то Киев в ответ пытается запугать россиян и бьет по жилым зданиям. Глава государства назвал это явным признаком террористической деятельности. Российский лидер отметил, что система ПВО Москвы при утренней атаке дронов 30 мая сработала удовлетворительно, «хотя есть над чем работать».

ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, сообщила о массовых отключениях света по всей стране. Представители энергохолдинга заявили, что причиной стало срабатывание автоматики в связи со снижением частоты в украинской энергосистеме. СМИ писали об аварийных отключениях в Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что атаковавшие Москву беспилотники, скорее всего, были запущены с территории Украины. По его словам, в России не могли собрать подобные дроны. Также Липовой высказал мнение, что места падения дронов в Московском регионе говорят о попытках ВСУ прощупать слабые места российской ПВО. Генерал не исключил, что Киев ищет бреши в обороне неба для того, чтобы в дальнейшем запустить по неприкрытому коридору что-то более серьезное.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в интервью южнокорейской газете Сhosun Ilbo, что российский лидер Владимир Путин избегал телефонного разговора с ним на протяжении почти двух лет. По словам Зеленского, сейчас ему будет трудно говорить с Путиным до тех пор, пока с территории Украины не выведут российские войска.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал атаку дронов по Москве своей фразой-мемом «Не каждый может смотреть в завтрашний день». Накануне налета БПЛА на столицу России Кличко призвал главкома ВСУ Валерия Залужного ответить на удары ВС РФ по Киеву.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал в ответ на атаку дронов по Москве взять Киев. По его словам, нужно мобилизовать все силы и средства, чтобы занять украинскую столицу и тем самым прекратить обстрелы российской.

Между тем село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, никто не пострадал, повреждения получили частный дом и один автомобиль, еще в трех домовладениях выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозпостройки, также были повреждены линии электропередачи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала мая ВСУ потеряли более 16 тысяч военнослужащих. Он также указал, что российские войска за последний месяц сбили пять вертолетов, 466 беспилотников и ликвидировали 238 орудий артиллерии и минометов. Шойгу также рассказал, что за последние дни ВС РФ поразили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве и уничтожили крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

Фото: МО РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя атаку БПЛА по Москве, заявил, что «в эру искусственного интеллекта не все дроны готовы атаковать Украину». По его словам, беспилотники «хотят вернуться к своим создателям».

Telegram-канал SHOT написал, что в Москве над самолетом лоукостера «Победа» на вылете из Шереметьево пролетели два неопознанных объекта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Министерство Украины по вопросам реинтеграции заявило, что Киев получил тела 79 военных ВСУ. Минобороны России и другие органы власти РФ не сообщали об обменах.

МВД России объявило главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в федеральный розыск. Запись об этом появилась в базе ведомства, где указано, что украинского военачальника разыскивают по уголовной статье.

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