В Госдуме призвали взять Киев Толстой призвал мобилизовать все силы и взять Киев в ответ на обстрелы Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в своем Telegram-канале выразил свою уверенность в том, что в ответ на прилеты в Москву дронов Вооруженные силы России должны взять столицу Украины Киев под свой контроль. По его мнению, тогда обстрелы территории РФ прекратятся.

Чтобы прекратить обстрелы Москвы — надо занять Киев. Нужна мобилизация всех сил и средств. Нужна собранность и единство в понимании общей цели — только Победа, — написал Толстой.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал первичный перечень мест падения беспилотников в Подмосковье, которые были задействованы Киевом для атаки по Москве. По его данным, дроны были сбиты в населенных пунктах в районах Истры, Красногорска и Одинцово.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что после сегодняшней атаки на Москву президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов должны стать целями для российских разведгрупп.