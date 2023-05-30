В ГД призвали сделать Зеленского, Буданова и Кличко целями разведгрупп Депутат Журавлев: Зеленского, Буданова и Кличко нужно сделать целями российских разведгрупп

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что после сегодняшней атаки на Москву президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов должны стать целями для российских разведгрупп. Он добавил, что к людям, отдающим приказы на убийство мирного населения, не должно быть ни пощады, ни жалости.

Сегодняшняя атака дронов на спящую Москву — месть за ракетные удары по украинским военным аэродромам, и в Киеве ее еще вчера анонсировали: Зеленский, Кличко, Буданов. В таком порядке можно и определить цели для наших разведгрупп, которые, наконец, должны активизироваться на Украине. К людям, отдающим приказы на убийство нашего мирного населения, не должно быть ни пощады, ни жалости — в том, что эти мрази ни перед чем не остановятся, нет сомнений, — заявил Журавлев.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал первичный перечень мест падения беспилотников в Подмосковье, которые были задействованы Киевом для атаки по Москве. По его данным, дроны были сбиты в населенных пунктах в районах Истры, Красногорска и Одинцово.