Зеленский: Путин избегал разговора почти два года

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин «избегал» разговора по телефону с ним почти два года. В интервью южнокорейской газете Сhosun Ilbo политик заявил, что сейчас ему было бы трудно общаться о чем-то с главой российского государства до вывода войск ВС РФ.

Он (Путин. — NEWS.ru) избегал даже разговаривать со мной по телефону почти два года. Есть только одна причина, потому что нечего сказать. <...> Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины, — сказал Зеленский.

Накануне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия не станет вести переговоры по ситуации на Украине, пока не одержит победу в конфликте. Он подчеркнул, что «без оптимизма» смотрит на происходящее. Он также добавил, что в связи со сказанным Евросоюз должен продолжать наращивать военную поддержку Киева.

Ранее о перспективе переговоров с Украиной уже высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля также посчитал переговоры невозможными после того, как Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Пресс-секретарь напомнил, что на польской территории тренируются украинские военные, а в рядах ВСУ воюют многие польские наемники.