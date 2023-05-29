В ЕС назвали условия, при которых Россия пойдет на переговоры по Украине Боррель: Россия не пойдет на переговоры по Украине, если не одержит победу

Фото: Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия не станет вести переговоры по ситуации на Украине, пока не одержит победу в конфликте. Такое мнение выразил в ходе выступления на экспертном форуме в Барселоне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС. Глава евродипломатии подчеркнул, что он «без оптимизма» смотрит на происходящее.

Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит. <...> Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом, — сказал Боррель.

Он также добавил, что в связи со сказанным Евросоюз должен продолжать наращивать военную поддержку Киева.

Ранее Боррель сообщил, что страны Евросоюза представили Брюсселю счет на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине. Он также призвал увеличить специальный фонд ЕС, чтобы поставлять Киеву больше оружия.

Также глава европейской дипломатии заявил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, Украина скоро получит американские истребители. По его словам, на это потребуется время, но «чем раньше, тем лучше».