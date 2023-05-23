Украинских пилотов начали обучать управлению F-16 Боррель: несколько стран, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для F-16

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Некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, Украина скоро получит истребители, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, на это потребуется время, но «чем раньше, тем лучше», передает РИА Новости.

Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах. Да, ряд стран уже начали подготовку, это, к примеру, Польша, — сказал Боррель.

Представитель офиса премьер-министра Бельгии Александр де Кроо ранее заявил, что страна готова обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 совместно с другими странами — членами НАТО. По его словам, этот вопрос обсуждался 19 мая и был утвержден членами специального министерского совета.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Киев ожидает от Запада поставок нескольких десятков истребителей F-16. По его словам, передача самолетов будет осуществляться эскадрильями.