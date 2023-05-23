Страны Евросоюза выставили Брюсселю счет на €10 млрд за помощь Украине Боррель: страны Евросоюза выставили Брюсселю счет на €10 млрд за помощь Украине

Фото: defense.gov

Страны Евросоюза представили Брюсселю счет на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он также призвал увеличить специальный фонд ЕС, чтобы поставлять Киеву больше оружия, передает РИА Новости.

Мы рассмотрим поставки боеприпасов Украине и обсудим Европейский фонд мира. Страны-члены предоставили нам счета на €10 млрд, что значительно больше, чем ожидалось, — сказал Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, Украина скоро получит американские истребители. По его словам, на это потребуется время, но «чем раньше, тем лучше».

В апреле норвежский депутат Ола Элвестуэн обратился к правительству с обращением, в котором призвал увеличить производственные мощности для оборонной компании Nammo, чтобы поставлять Киеву больше оружия. По его словам, если страны ЕС не увеличат объем военных поставок для Киева, то ВСУ потерпят поражение в зоне специальной военной операции.

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан в ходе заседания организации ранее заявил, что бесперебойные поставки оружия Украине способствуют только эскалации конфликта и усложняют мирные переговоры.