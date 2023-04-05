В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной Песков: Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия пока не видит никаких перспектив для диалога с Украиной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал визит главы Украины Владимира Зеленского в Польшу для обсуждения с польским президентом Анджеем Дудой вопроса возвращения к переговорам с Москвой, передает РИА Новости.

Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить, — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, поскольку она является страной-лидером в русофобии, а также основной страной, через которую на Украину отправляют западное оружие. По его мнению, своей «большой речью» Зеленский вновь намерен «сотрясать информационное пространство» обвинениями в адрес России.

Кроме переговоров с Дудой, украинский лидер планирует пообщаться с простыми поляками и соотечественниками, живущими в Польше, о ситуации на Украине и поддержке беженцев, заявил глав бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. По его словам, эта встреча будет проходить в королевском замке и на ней смогут присутствовать все желающие.