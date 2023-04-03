Дуда пригласил Зеленского в Польшу 5 апреля Зеленский посетит Польшу с официальным визитом

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look press

Анджей Дуда

Украинский лидер Владимир Зеленский 5 апреля прибудет в Польшу с официальным визитом по приглашению главы государства Анджея Дуды, заявил в эфире радиостанции RMF бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. По его словам, у лидеров двух стран запланированы длительные переговоры на различные темы.

Визит пройдет по приглашению президента Дуды, и, естественно, президент Дуда будет первым собеседником, и это будут долгие, широкие переговоры не только о ситуации с безопасностью, но и об экономической ситуации, а также на политические и исторические темы, — сказал Пшидач.

Он добавил, что Зеленский также планирует встретиться с простыми поляками и соотечественниками, живущими в Польше. Он хочет побеседовать с ними о ситуации на Украине, оказании ей помощи со стороны Польши, поддержке беженцев. По словам Пшидача, эта встреча будет проходить в королевском замке и на ней смогут присутствовать все желающие.

Ранее Пшидач рассказал, что Польша передала Украине истребители МиГ-29. Точное количество поставленных самолетов он не назвал, но пояснил, что речь идет о первой партии истребителей. Всего у ВВС Польши есть 28 таких самолетов, но в МИД страны заявили, что все они передаваться Киеву не будут.