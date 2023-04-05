В Госдуме назвали причины визита Зеленского в Польшу Депутат Белик: Зеленский приехал в Польшу из-за ее ключевой роли в поддержке Украины

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, поскольку она является страной-лидером в русофобии, а также основной страной, через которую на Украину приходятся поставки западного оружия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Кроме того, украинский лидер намерен заручиться поддержкой экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака. По словам парламентария, своей «большой речью» Зеленский вновь намерен «сотрясать информационное пространство» обвинениями в адрес России.

Белик напомнил, что на польской территории тренируются украинские военные, а в рядах ВСУ воюет достаточное количество польских наемников.

Не стоит забывать, что именно Польша играет ключевую роль с точки зрения логистики – именно через эту страну Киеву идут поставки западного вооружения, кроме того, на польской территории тренируются украинские военные, плюс достаточное количество польских наемников воет в рядах ВСУ, — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что Польши есть нереализованные имперские амбиции: Варшава не будет ничего делать для Киева просто из солидарности и благих намерений. Наличие миротворческого контингента Польши на Западной Украине в перспективе вполне способно привести к тому, что Варшава возьмет под контроль ранее принадлежавшие ей территории, что в будущем приведет к фактическому распаду Украины, указал он.

Наличие миротворческого контингента Польши на Западной Украине в перспективе вполне способно привести к тому, что Варшава возьмет под контроль ранее принадлежавшие ей территории, что в будущем приведет к фактическому распаду Украины, — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский 5 апреля прибудет в Польшу с официальным визитом по приглашению главы государства Анджея Дуды. У лидеров двух стран запланированы длительные переговоры на различные темы. Кроме того, Зеленский планирует встретиться с простыми поляками и соотечественниками, живущими в Польше.