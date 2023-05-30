Шойгу назвал потери ВСУ за май Шойгу: ВСУ потеряли за последний месяц свыше 16 тысяч военнослужащих

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

За последний месяц Вооруженные силы Украины потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинская армия лишилась 16 самолетов, а также более 400 танков и других бронемашин.

Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, — заявил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что ВС РФ также сбили пять вертолетов, 466 беспилотников и ликвидировали 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что украинское руководство пытается «отчаянно» восполнить ряды ВСУ на фоне больших потерь и вручает повестки в более агрессивной форме.

До этого Шойгу сообщил, что за апрель в ходе специальной военной операции на Украине погибли более 15 тысяч бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что российские военные продолжают вести активные боевые действия по всей линии фронта. Российскими военными были уничтожены восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и боевых бронированных машин, 18 машин РСЗО, а также 225 минометов и гаубиц.