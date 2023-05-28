В Британии указали на отчаянность Киева из-за потерь ВСУ The Telegraph: Киев отчаянно пытается пополнить ряды ВСУ в преддверии контрнаступления

Фото: Mihir Melwani / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинское руководство пытается «отчаянно» восполнить ряды ВСУ на фоне больших потерь и вручает повестки в более агрессивной форме, пишет The Telegraph. По информации издания, Киев в попытке провести контрнаступление вручает повестки даже тем, кто уже были на фронте. Журналисты при этом отмечают, что наблюдается острая нехватка добровольцев.

В последние недели ВСУ отказались от старой, мягкой тактики вручения повесток в пользу более агрессивных способов вербовки. Теперь люди в форме регулярно стучат в двери и проводят выборочные проверки граждан на улицах на предмет призыва, — сказано в публикации.

В статье отмечается, что новобранцам требуется подготовка, на которую не хватает времени.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл назвал абсурдной позицию Пентагона о том, что Артемовск не имел стратегической ценности для ВСУ. Публицист возмутился тем, что если это действительно так, то нет смысла посылать Украине сотни миллиардов долларов военной помощи. Подписчики журналиста пошутили, что Украине нужно отдать Флориду, так как, руководствуясь логикой американских военных, она не имеет стратегического значения.