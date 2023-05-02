Шойгу раскрыл потери ВСУ Шойгу: потери ВСУ за апрель составили более 15 тысяч бойцов

Фото: МО Украины

За апрель в ходе специальной военной операции на Украине погибли более 15 тысяч бойцов ВСУ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что российские военные продолжают вести активные боевые действия по всей линии фронта, передает ТАСС.

Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек, — сказал Шойгу.

Он добавил, что в апреле российскими военными были уничтожены восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и боевых бронированных машин, 18 машин РСЗО, а также 225 минометов и гаубиц. Глава Минобороны подчеркнул, что Вооруженные силы России будут продолжать уничтожать оружие и боеприпасы, которые Киев получает от стран Запада.

Ранее сообщалось, что, по данным Пентагона, ВСУ потеряли убитыми или ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек. Отмечалось, что конфликт может перерасти в «затяжную войну», а боевые действия на территории Украины продолжатся и после 2023 года.