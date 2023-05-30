SHOT: два неопознанных объекта пролетели над самолетом в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что два неопознанных объекта сегодня пролетели над самолетом «Победы», вылетавшим из Шереметьево. Канал уточняет, что не располагает данными о том, связано ли ЧП с атакой дронов на Москву. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT пишет, что инцидент произошел около 08:00. Канал уточняет, что борт вылетел из Шереметьево по направлению в Киров. SHOT сообщает, что, когда самолет был на высоте около 900 метров, пилоты заметили два летательных аппарата. SHOT со ссылкой на слова экипажа уточняет, что неопознанные объекты двигались выше борта на 150 метров во встречном направлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.