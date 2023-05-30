Российские военные уничтожили ЗРК Patriot в Киеве Шойгу: российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве

Фото: Министерство обороны РФ

За последние несколько суток российские военные поразили зенитные ракетные комплексы Patriot в Киеве, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, также уничтожены крупные украинские склады вооружений в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, — сказал Шойгу.

Ранее Минобороны России сообщало, что 16 мая в результате поражения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.

При этом в Пентагоне заявили, что поврежденный ракетами комплекс Patriot починили, предоставив Украине «некоторую помощь» в ремонте. В чем конкретно заключалось участие американской стороны при восстановлении Patriot, в военном ведомстве США не уточнили. Позже бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что армия США могла понести потери в живой силе при ракетном ударе по ЗРК.