На Украине начались массовые отключения света

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На всей территории Украины произошли массовые отключения света, сообщается в Telegram-канале крупнейшей частной энергетической компании республики ДТЭК. По данным предприятия, причиной случившегося стало срабатывание автоматики в связи со снижением частоты в системе.

30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины, — говорится в сообщении.

Издание «Клименко.Тайм» пишет, что аварийные отключения произошли в Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице. Уточняет, что без света также остались жители Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Голосеевского, Оболонского и Дарницкого районов Киева.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее указывал на то, что дефицит электроэнергии на Украине будет ощущаться летом и предстоящей зимой. Он отмечал, что в качестве крайней меры возможны ограничения.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение суток были нанесены удары по центральным пунктам принятия решений Украины, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России. Ракетные удары наносились с воздуха высокоточным оружием большой дальности. Все назначенные объекты поражены.