Минобороны сообщило об ударах по центрам принятия решений Украины Минобороны: в течение суток нанесены удары по центральным пунктам принятия решений Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение суток были нанесены удары по центральным пунктам принятия решений Украины, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России, сообщили в Минобороны РФ. Ракетные удары наносились с воздуха высокоточным оружием большой дальности. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.

В течение суток Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

30 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ночь на вторник в украинской столице прозвучало множество взрывов, в трех районах города вспыхнули пожары. Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги в 02:30 мск. Они не прекращались в течение примерно двух часов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за апрель в ходе специальной военной операции на Украине погибли более 15 тысяч бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что российские военные продолжают вести активные боевые действия по всей линии фронта. Российскими военными были уничтожены восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и боевых бронированных машин, 18 машин РСЗО, а также 225 минометов и гаубиц.