СМИ: в трех районах Киева возникли пожары после взрывов

Фото: Oleksandr Gusev/Keystone Press Agency|Global Look Press

В ночь на вторник в Киеве прозвучало множество взрывов, в трех районах города возникли пожары. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко и городская администрация.

Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги. Это произошло 02:30 мск. Они не прекращались в течение примерно двух часов. Как сообщают власти города, в результате возникло по меньшей мере три пожара. Также зафиксировао попадание в одно из предприятий.

Также воздушная тревога объявлялась в ночь на 30 мая в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Как сообщают СМИ, в Харьковской области прозвучали три сильных взрыва, которые были слышны в областном центре.

Внастоящее время режим воздушной тревоги продолжает действовать в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы были направлены на вызов в Подольский и Голосеевский районы города. Градоначальник предупредил жителей города, чтобы они не покидали укрытий до завершения воздушной тревоги.

До этого начальник Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся массовому нападению барражирующих беспилотников Shahed. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака на столицу Украины дронами с начала боевых действий.