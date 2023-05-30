Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве В Киеве прозвучали взрывы, работает система ПВО

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В ночь на вторник, 30 мая, в Киеве прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time. Информацию о воздушном инциденте в украинской столице подтвердили и в городской администрации.

В Telegram-канале Киевской городской военной администрации опубликовано сообщение о том, что над городов работает система противовоздушной обороны.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, экстренные службы направлены на вызов в Подольский и Голосеевский районы города. Градоначальник предупредил жителей города, чтобы они не покидали укрытий до завершения воздушной тревоги.

Известно, что в ночь на 30 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее СМИ сообщили, что ряд мощных взрывов прогремел в Киеве утром 29 мая.Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы произошли в центральных районах города, в Оболонском районе обломки ракет упали на проезжую часть.

В свою очередь начальник Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся массовому нападению барражирующих беспилотников Shahed. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака на столицу Украины дронами с начала боевых действий.