В Киеве сообщили о мощных взрывах Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Фото: dsns_telegram/t.me

Ряд мощных взрывов прогремел в Киеве утром 29 мая, сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram. Подробности не приводятся, в настоящий момент в регионе звучит воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы произошли в центральных районах города, в Оболонском районе обломки ракет упали на проезжую часть.

Взрывы в городе. В центральных районах, — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ пишут, что киевляне в спешке спускаются в метро в поисках укрытий. Очевидцы сообщают, что дым виден в районе киевского аэропорта Жуляны.

Ранее начальник Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся массовому нападению барражирующих беспилотников Shahed. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака на столицу Украины дронами с начала боевых действий: она совершилась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более пяти часов.

Утром 28 мая Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе Киева загорелось здание склада после падения обломков БПЛА. По его словам, площадь пожара составила 700 кв. м. До этого мэр заявлял о взрывах и работе ПВО. Позднее он добавил, что возгорание локализовано. Кроме того, мэр сообщил, что на складе были разрушены строительные конструкции на площади в 1000 кв. м.