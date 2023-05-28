В Киеве загорелся склад после взрывов

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Голосеевском районе Киева загорелось здание склада после серии взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, площадь пожара составила 700 кв.м.

В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА горит крыша здания трехэтажного складского помещения. Все службы трудятся на месте, — написал Кличко.

Позднее он добавил, что возгорание локализовано. Кроме того, мэр сообщил, что на складе были разрушены строительные конструкции на площади в 1000 кв.м.

Ранее глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил о массированных обстрелах города беспилотниками. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, несколько домов получили незначительные повреждения.

С 10 октября российская армия периодически наносит удары по объектам оборонной промышленности, командным пунктам, средствам связи и энергетическим объектам Украины. Как отмечал Владимир Путин, это реакция на теракт на Крымском мосту и другие атаки на объекты гражданской инфраструктуры в России. С того времени воздушная тревога в украинских регионах звучит ежедневно, иногда — во всей стране.