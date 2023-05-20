Власти Киева сообщили о массовых обстрелах города беспилотниками Киевская военная администрация сообщила о массированных обстрелах беспилотниками

Фото: Министерство обороны РФ

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В ночь на 20 мая Киев попал под обстрелы беспилотников, сообщает в Telegram глава военной администрации города Сергей Попко. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, несколько домов получили незначительные повреждения. Как сообщал ночью ТАСС со ссылкой на очевидцев, в Киеве прогремело не менее 10 взрывов. По словам Попко, все атаки были отражены силами ПВО.

По предварительной информации, были применены барражирующие боеприпасы. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Удары по Киеву не допущены! <...> Информация о пострадавших в данный момент не поступала. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются, — говорится в сообщении Киевской военной администрации.

По его словам, падения обломков были зафиксированы в Днепровском, Дарницком, Печерском и Соломенском районах. Без пострадавших. Он уточнил, что суммарно это одиннадцатая попытка за май атаковать столицу Украины.

В ночь на 19 мая украинские СМИ писали о взрывах в Волынской, Львовской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога. В Кривом Роге также были взрывы, сообщал глава города Александр Вилкул.