Власти Днепропетровской области сообщили об обстреле ЛЭП

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

В результате обстрела Марганца Днепропетровской области в городе была повреждена линия электропередач, сообщил в Telegram глава местной военной администрации Николай Лукашук. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Аварийные службы города устраняют последствия аварии.

Вчера вечером <...> ударили по Марганецкой общине на Никопольщине из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. На утро враг совершил повторную атаку по территории общины. Повреждена линия электропередач, — написал Лукашук.

Он отметил, что в остальных районах области в ночь на 27 мая было тихо.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак, в результате вчерашнего удара по зданию поликлиники в Днепре погибли два человека, еще 32 человека получили различные ранения. Спасатели продолжают поиски еще трех человек, которые сейчас числятся пропавшими без вести.

Накануне украинские СМИ сообщили сразу о нескольких взрывах в городе Днепре. Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одна из ракет попала в здание поликлиники.

26 мая, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

До этого в Киевской области и самом Киеве были слышны взрывы. Работала система противовоздушной обороны. Минимум один из взрывов произошел прямо в столице.