На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Jim Goldstein /Global Look Pres

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Ранее области, расположенные на западе страны, оставались незатронутыми.

С 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Удары были нанесены по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда охватывая всю страну.

Ранее в Киевской области и самом Киеве были слышны взрывы. Работала система противовоздушной обороны. Минимум один из взрывов произошел прямо в столице.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 22 мая военнослужащие ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на территории аэропорта Днепр. По данным ведомства, все цели атаки были достигнуты и уничтожены.

Также сообщалось об уничтожении дамбы Карловского водохранилища, через которую шло снабжение ВСУ на Донецком направлении. На опубликованной видеозаписи видно, что гидросооружение разрушено, а вода хлещет через взорванные шлюзы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.