В Киеве прогремели взрывы ТСН: в Киеве и области прогремел ряд взрывов

В Киевской области и самом Киеве звучат взрывы, сообщил телеканал ТСН в своем Telegram-канале. Работает система противовоздушной обороны.

Отмечается, что минимум один из взрывов произошел прямо в столице. В настоящее время воздушная тревога действует на большей части территории Украины, за исключением западных областей.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские власти обвиняют в этом теракте украинские спецслужбы. Удары осуществляются по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда она распространяется на всю страну.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 22 мая военнослужащие ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на территории аэропорта Днепр. По данным ведомства, все цели атаки были достигнуты и уничтожены.

О взрывах в Днепре и Днепропетровской области в ночь на 22 мая сообщали украинские СМИ. Как заявили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские военные впервые нанесли мощный комбинированный удар по объектам в Днепре. По их словам, атака проходила в два этапа: вначале удары наносились баллистическими, крылатыми ракетами и дронами, позднее на город пошла вторая волна беспилотников.