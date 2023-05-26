В Днепре прогремели взрывы

Фото: Mykola Miakshykov Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько взрывов произошло в городе Днепре, где ранее была объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Общественное». Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одна из ракет попала в здание поликлиники. По его словам, один человек погиб, еще 15 человек получили ранения.

На данный момент один человек погиб и 15 ранены. На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших, — написал Зеленский в Telegram-канале.

26 мая, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

До этого в Киевской области и самом Киеве были слышны взрывы. Работала система противовоздушной обороны. Минимум один из взрывов произошел прямо в столице.

В Минобороны России заявляли, что в ночь на 22 мая военнослужащие ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на территории аэропорта Днепр. По данным ведомства, все цели атаки были достигнуты и уничтожены.

Также сообщалось об уничтожении дамбы Карловского водохранилища, через которую шло снабжение ВСУ на Донецком направлении. На опубликованной видеозаписи видно, что гидросооружение разрушено, а вода хлещет через взорванные шлюзы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.