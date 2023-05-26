В ДНР уничтожили дамбу Карловского водохранилища «РВ»: уничтожена дамба Карловского водохранилища в ДНР, по которой шло снабжение ВСУ

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Журналисты Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщили об уничтожении дамбы Карловского водохранилища, через которую шло снабжение ВСУ на донецком направлении. На опубликованной видеозаписи видно, что гидросооружение разрушено, а вода хлещет через взорванные шлюзы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украинские военные на записи заявляют, что дамба была поражена прямым попаданием ракеты.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что украинские войска наносят тактические удары, что на текущем этапе конфликта не является контрнаступлением. Он пояснил, что контрнаступление — это форма оперативного маневра, которая ведется войсками, со стороны ВСУ таких действий пока не наблюдается. Он предположил, что деятельность диверсионных групп ВСУ на российских территориях, граничащих с Украиной, будет продолжаться.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Глава Генштаба США при этом допустил, что эта задача потенциально реализуема военным путем.