Российские военные ударили по аэропорту в Днепре Минобороны: российские военные уничтожили объекты на аэродроме в Днепре

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

В ночь на 22 мая военнослужащие ВС России нанесли групповой удар по объектам на территории аэропорта Днепр, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все цели атаки были достигнуты и уничтожены.

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены, — сказал Конашенков.

Кроме этого, в результате точечных ударов российские военные уничтожили три склада с оружием и боеприпасами ВСУ в районе населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Орехов (Запорожская область) и Станислав (Херсонская область). Также средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 вблизи населенного пункта Лозовое в ДНР.

О взрывах в Днепре и Днепропетровской области в ночь на 22 мая сообщали украинские СМИ. Как заявили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские военные впервые нанесли мощный комбинированный удар по объектам в Днепре. По их словам, атака проходила в два этапа: вначале удары наносились баллистическими, крылатыми ракетами и дронами, позднее на город пошла вторая волна беспилотников.