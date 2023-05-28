В Киеве заявили о самой массированной атаке беспилотников с начала СВО Военная администрация Киева сообщила о самой массированной атаке дронов с начала СВО

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В ночь на 28 мая Киев подвергся массовому нападению барражирующих беспилотников Shahed, сообщил в Telegram начальник Киевской военной горадминистрации Сергей Попко. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака на столицу Украины с дронами с начала боевых действий: она совершилась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более пяти часов. По его словам, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще как минимум двое пострадали. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил поздравить киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — барражирующими боеприпасами Shahed, — заявил Попко.

Он также рассказал, что в результате обстрелов произошел пожар площадью 1000 кв. м. на территории промзоны в Голосеевском районе города. Еще несколько зданий были повреждены. Всего средства противовоздушной обороны перехватили более 40 дронов, утверждает глава Киевской военной горадминистрации.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе Киева загорелось здание склада после падения обломков БПЛА. По его словам, площадь пожара составила 700 кв. м. До этого мэр заявлял о взрывах и работе ПВО.