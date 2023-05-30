Беспилотники атаковали Москву: новости СВО на утро 30 мая Последние новости об СВО на Украине

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Telegram-канал «112» сообщает, что три дома в Москве атакованы дронами, последний, предварительно, упал на Ленинском проспекте. Канал пишет, что на месте работают саперы, место оцеплено. Минобороны России информацию не комментировало. В экстренных службах подтвердили попадание дронов в два здания столицы. Один беспилотник угодил в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, он разрушил фасад и остекление дома. Второй дрон попал в 24-этажный дом на улице Атласова в Новой Москве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что утром в некоторых районах Подмосковья жители могли слышать звуки взрывов. Глава региона сообщил, что работала система ПВО, которая сбила на подлете к столице несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что из-за атаки беспилотников рано утром в столице незначительные повреждены некоторые здания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

Страны Евросоюза и США хотят, чтобы украинский конфликт был завершен к концу 2023 года. Для этого на саммите стран G7 в Хиросиме обсуждались способы достижения «справедливого мира», сообщает итальянская газета La Repubblica. Издание отмечает, что Запад предлагает Киеву согласиться на уступки в вопросе мирного плана, который предлагал президент Украины Владимир Зеленский. По данным источников издания, страны G7 тайно разрабатывают «гарантии безопасности» для сдерживания Москвы. Их Запад намерен предложить Украине, если получится договориться о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что киевские власти утвердили сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения, принято, сказал он в видеообращении. Вопросы обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Утверждены сроки начала движения войск.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что экипаж тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении. По его словам, там же артиллерия уничтожила склад боеприпасов. Чехов отметил, что подразделения группировки «Восток» пресекли две попытки противника провести разведку боем на том же направлении.

В ночь на вторник в Киеве прозвучало множество взрывов, в трех районах города возникли пожары, рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги. Это произошло 02:30 мск. Как сообщают власти города, в результате возникло по меньшей мере три пожара. Также зафиксировано попадание в одно из предприятий. В Харьковской области прозвучали три сильных взрыва, которые были слышны в областном центре.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается примерно в 120 западных истребителях. Основную их часть должны составить американские F-16, рассказал он. Министр выразил надежду, что Украина получит также германские Eurofighter и Tornado, шведские Gripen. Резников считает, что в этом поможет создание коалиции по поставкам истребителей. Первые F-16 в Киеве ожидают к концу года, добавил он.

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Алексей Резников также сообщил, что ВСУ получили в свое распоряжение около 60 танков Leopard западного производства. Их поставку обеспечили семь стран, отметил он. В коалицию по поставкам танков Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60, рассказал министр. Он добавил, что также Франция поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания — Challenger и США — Abrams.

После потери Артемовска украинцам следует готовиться к дальнейшему продвижению российских сил, считает экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос. По его словам, россияне имеют достаточно сил для наступательных действий на Краматорск и Славянск.

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что ВСУ могут перейти к обстрелу приграничных с Украиной территорий России с помощью танков. Кроме того, противник может предпринять и попытку вторжения более мощными воинскими силами, чем прежде, подчеркнул военный корреспондент. Это может быть не только Белгородская область, но и Брянская, и Воронежская, и Курская. Такое усиление давления на приграничные территории требуется Киеву, чтобы организовать наступление, уверен военкор.

Россия не станет вести переговоры по ситуации на Украине, пока не одержит победу в конфликте. Такое мнение выразил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что «без оптимизма» смотрит на происходящее. Боррель также добавил, что в связи со сказанным Евросоюз должен продолжать наращивать военную поддержку Киева.

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил желание увидеть на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону. Украинский чиновник считает, что такую зону следует создать в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях. Чиновник добавил, что на первом этапе там необходимо разместить иностранный контингент.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что российские войска продолжат наносить ракетные удары по Украине. По его словам, есть еще множество целей, которые остались без внимания. Аналитик также опроверг предположения украинских экспертов о том, что у России могут закончиться запасы ракет для ударов. Леонков отметил, что ракеты не заканчиваются, но при этом у нас расширяется номенклатура целей.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил о необходимости навсегда решить вопрос Украины. Он подчеркнул, что в противном случае оставшаяся часть Украины превратится в «такую анти-Россию», что через год-полтора начнутся новые боевые действия, более жестокие и кровопролитные.

Также Виктор Соболев назвал целью специальной военной операции освобождение украинского народа от фашизма. Он добавил, что на этом фоне нужно «многое сделать в армии».

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что последние удары ВС РФ по аэродромам ВСУ обусловлены тем, что российской армии необходимо уничтожить остатки украинских военно-воздушных сил. Специалист добавил, что надо устранить самолеты, которые могут нести крылатые ракеты британского производства. По его мнению, необходимо «измотать и обескровить» ВСУ, вывести из строя их воздушные силы, логистику, штабы, пункты связи и другие важные объекты.

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