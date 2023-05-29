Киев призвал к созданию демилитаризованной зоны в приграничных районах РФ Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах России

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Михаил Подоляк

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил желание в Twitter увидеть на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону. Украинский чиновник считает, что такую зону следует создать в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях.

Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем... Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100–120 километров, — написал он.

Чиновник добавил, что на первом этапе там необходимо разместить иностранный контингент.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Украина для наступления мира должна признать «новые территориальные реалии», а также отказаться от стремления вступить в Евросоюз и НАТО. Также, по его словам, Киев должен признать русский язык государственным на Украине и дать гражданам право на свободу вероисповедания.

Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий ранее назвал неадекватным советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который выдвинул свои условия для начала переговоров с Москвой. Парламентарий отметил, что его предложение — это «путь в никуда», который только усугубит противостояние.