Слуцкий жестко ответил на предложение Подоляка Слуцкий: Подоляк — неадекватный, его предложение о выводе ВС РФ усугубит конфликт

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Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал неадекватным советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который выдвинул свои условия для начала переговоров с Москвой. Парламентарий отметил, что его предложение — это «путь в никуда», который только усугубит противостояние. Законодатель добавил, что Подоляку следует «прикусить язык».

Подоляк неадекватен <...>. Обозначенные им «реалистичные условия» урегулирования украинского конфликта — путь в никуда. А точнее — в затяжное кровопролитное противостояние. <...> Подоляку и тем, кто за ним стоит, стоит прикусить язык, — написал Слуцкий.

Политик подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты. Он допустил, что Подоляк выступил на публику ради получения дополнительной финансовой помощи от Запада.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Украина для наступления мира должна признать «новые территориальные реалии», а также отказаться от стремления вступить в Евросоюз и НАТО. Также, по его словам, Киев должен признать русский язык государственным на Украине и дать гражданам права на свободу вероисповедания.