МИД России перечислил требования для мира с Украиной Замглавы МИД РФ Галузин: Украина должна отказаться от стремления в НАТО и ЕС для мира с Россией

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Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО и Евросоюз ради установления мира с Россией, заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Украина должна стать нейтральным государством и благодаря этому боевые действия прекратятся.

Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС, — сказал Галузин.

Кроме этого, Украина должна признать новые территориальные реалии, которые сформировались при реализации прав народов на самоопределение, добавил он. По словам замглавы МИД РФ, также Киев должен признать русский язык государственным на Украине и дать гражданам права на свободу вероисповедания. Он утверждает, что если все эти требования будут выполнены, Москва будет готова заключить мир с Киевом.

Ранее чат-бот ChatGPT сгенерировал мирный план урегулирования конфликта на Украине. В результате бот представил проект, предусматривающий в том числе немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения, законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в Луганской и Донецкой народных республиках и предоставление этим регионам статуса автономий в составе Украины.