Нейросеть подготовила мирный договор по Украине ChatGPT подготовил мирный договор по Украине

Фото: МО Украины

Чат-бот ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeitung подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Нейросеть написала письма от лица федерального канцлера Германии Олафа Шольца президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому.

Мы хотели бы предложить вам перспективу того, что конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой. Это пойдет на пользу как экономическим, так и политическим связям между нашими странами и поможет решить общие проблемы безопасности в рамках сотрудничества, — написала нейросеть президенту России.

Проект мирного договора от ChatGPT также подразумевает немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны под надзором международных миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины и законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в этих регионах.

ChatGPT призвал ООН, ЕС и ОБСЕ следить за выполнением договора.

Ранее нейросеть сделала вывод о будущем российской экономики. По мнению ChatGPT, экономика России переживает трудности, но способна справиться с ними в том числе с помощью значительного запаса природных ресурсов.