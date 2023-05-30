В Италии сообщили о желании Запада быстро завершить украинский конфликт La Repubblica: США и Евросоюз хотят завершения украинского конфликта до 2024 года

Фото: Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Евросоюза и США хотят, чтобы украинский конфликт был завершен к концу 2023 года. Для этого на саммите стран G7 в Хиросиме обсуждались способы достижения «справедливого мира», сообщает итальянская газета La Repubblica.

Издание отмечает, что Запад предлагает Киеву согласиться на уступки в вопросе мирного плана, который предлагал президент Украины Владимир Зеленский.

По данным источников издания, страны G7 тайно разрабатывают «гарантии безопасности» для сдерживания Москвы. Их Запад намерен предложить Украине, если получится договориться о мире. В рамках поиска «гарантий», западные страны выступают за создание Совета НАТО — Украина.

Также издание указало на истощение ресурсов у США и Италии, которыми страны делятся с Киевом.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но не откажется от своих условий. По его словам, для Москвы важно, чтобы Киев не представлял угрозы для России, столь же важно и отсутствие дискриминации россиян со стороны украинцев.