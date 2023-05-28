В МИД РФ заявили, что Россия не откажется от своих условий мира с Украиной Дипломат Келин: Россия готова к мирным переговорам с Украиной

Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Андрей Келин

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но не откажется от своих условий, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC. По его словам, для Москвы важно, чтобы Киев не представлял угрозы для России, столь же важно и отсутствие дискриминации россиян со стороны украинцев.

Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России — это первое. И второе — чтобы к россиянам и украинцам относились, как к представителям остальных стран мира. Как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам или немцам в Швейцарии, а не по-особенному, — сказал посол.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявил, что Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО и Евросоюз ради установления мира с Россией. По его словам, Украина должна стать нейтральным государством и благодаря этому боевые действия прекратятся.

Кроме этого, Украина должна признать новые территориальные реалии, которые сформировались при реализации прав народов на самоопределение, добавил он. По словам замглавы МИД РФ, также Киев должен признать русский язык государственным на Украине и дать гражданам права на свободу вероисповедания. Он утверждает, что если все эти требования будут выполнены, Москва будет готова заключить мир с Киевом.