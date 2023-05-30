На Украине назвали требуемое число западных истребителей Резников: Украине требуется около 120 западных истребителей

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Истребитель Eurofighter

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается примерно в 120 западных истребителях. Основную их часть должны составить американские F-16, рассказал он в интервью медиагруппе Funke.

Нам нужно около 120 истребителей. Большую часть должны составить F-16, которых в мире насчитывается свыше 5 тысяч машин, — пояснил министр.

Он выразил надежду, что Украина получит также германские Eurofighter и Tornado, шведские Gripen. Резников считает, что в этом поможет создание коалиции по поставкам истребителей. Первые F-16 в Киеве ожидают к концу года, добавил он, пояснив, что обучение украинских пилотов займет до шести месяцев. Подготовку пилотов на истребителях F-16 начнут Дания и Нидерланды.

Мы также ведем переговоры с Польшей и Бельгией. При этом наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на самолетах Eurofighter, — сказал Резников.

Ранее украинский министр обороны рассказал, что ВСУ получили в свое распоряжение около 60 танков Leopard западного производства. Их поставку обеспечили семь стран, отметил он. Резников добавил, что также Франция поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания — Challenger и США — Abrams.