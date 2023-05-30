В России раскрыли значение ударов по аэродромам ВСУ Военэксперт Дандыкин: нужно уничтожить самолеты, которые несут британские крылатые ракеты

Фото: Aziz Karimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что последние удары ВС РФ по аэродромам ВСУ обусловлены тем, что российской армии необходимо уничтожить остатки украинских военно-воздушных сил. Специалист добавил, что необходимо устранить самолеты, которые могут нести крылатые ракеты британского производства. По его словам, по району расположения комплекса Patriot в районе аэродрома Жуляны, скорее всего, тоже был нанесен удар.

В том числе необходимо уничтожить те самолеты, которые могут нести крылатые ракеты британского производства. Кроме того, в районе аэродрома Жуляны был еще один комплекс Patriot. По нему, судя по всему, тоже нанесены удары, — сказал Дандыкин.

По его мнению, необходимо «измотать и обескровить» ВСУ, вывести из строя их воздушные силы, логистику, штабы, пункты связи и другие важные объекты. Он напомнил, что удары по военной инфраструктуре ВСУ продолжаются уже две недели.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.