Военэксперт заявил, что ракетные удары по Украине будут только усиливаться Военный эксперт Леонков предрек продолжение ракетных ударов по Украине

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Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что российские войска продолжат наносить ракетные удары по Украине. По его словам, есть еще множество целей, которые остались без внимания.

Когда наш верховный главнокомандующий [президент РФ Владимир Путин] говорит, что будем бить по целям, по которым раньше не били, он имеет в виду многие цели. Для кого-то это сюрприз, но все делается так, как считает наше командование, чтобы получить от этих ударов максимальный эффект. Я думаю, что серия таких ударов будет продолжаться, — заявил Леонков.

Аналитик также опроверг предположения украинских экспертов о том, что у России могут закончиться запасы ракет для ударов. Леонков отметил, что многие аналитики даже пытаются подсчитать, сколько снарядов способна производить Россия, и заявляют, что они вот-вот закончатся.

Мы под этим сценарием, который они нам рисуют, живем достаточно давно, и ракеты у нас не заканчиваются. Но при этом у нас расширяется номенклатура целей, — подчеркнул Леонков.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах, прогремевших в центральных районах столицы Украины утром 29 мая. СМИ писали, что целями в Киеве могли стать зенитные ракетные комплексы Patriot в районе аэропорта Жуляны и база запуска беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

17 мая CNN со ссылкой на неназванного американского военного чиновника сообщил, что ВС России нацелились на командные пункты и другие важные объекты в Киеве. Собеседник телеканала отмечал, что атаки российских ВКС становятся все более масштабными.