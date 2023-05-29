Мощные взрывы в Киеве: что известно об ударах, поражен ли ЗРК Patriot Мэр Киева Виталий Кличко заявил о мощных взрывах в городе 29 мая, на большей части Украины объявлена воздушная тревога

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в городе утром 29 мая. По его словам, взрывы произошли в центральных районах украинской столицы. На большей части территории страны объявлена воздушная тревога. Telegram-канал Shot сообщает, что целями в Киеве стали ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны и база запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию. Что известно о взрывах в украинской столице — в материале NEWS.ru.

В каких районах Киева прогремели взрывы

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве объявили в 11:09 по московскому времени. Также уточняется, что взрыв прогремел в 11:20. Кличко подтвердил, что взрывы произошли в центральных районах города, в Оболонском районе обломки ракет упали на проезжую часть.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!» — призвал он.

Городская военная администрация сообщает, что обломки ракеты упали также в Подольском районе. В результате начался пожар на крыше двухэтажного здания, в настоящий момент возгорание ликвидировано. Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что на данный момент подтверждены сообщения о шести обломках ракет в Киеве. Помимо Оболонского и Подольского районов, это также Днепропетровский и Деснянский. Информация о пострадавших уточняется. Кличко сообщил, что в Подольском районе Киева госпитализирован один раненый.

Киевляне эвакуируются в метро

Украинские СМИ сообщают, что киевляне в спешке спускаются в метро в поисках укрытий. Опубликованные в СМИ видео свидетельствуют о большом скоплении людей в подземке.

Куда направлены удары

Telegram-канал SHOT сообщает, что целями в Киеве стали ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны и база запуска БПЛА. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. Очевидцы сообщают, что в результате взрывов виден дым в районе аэропорта Жуляны.

Воздушная тревога по всей Украине

После взрывов в Киеве воздушная тревога объявлена на большей части Украины, а именно в Ровненской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях. После объявления тревоги украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Черниговской и Сумской областях.

Массированная атака Киева дронами

Начальник Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся массовому нападению барражирующих беспилотников. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака дронами на столицу Украины с начала специальной военной операции (СВО). Попко уточнил, что атака совершилась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более пяти часов. По его словам, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще как минимум двое пострадали. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Киевской военной горадминистрации также рассказал, что в результате обстрелов произошел пожар площадью 1000 квадратных метров на территории промзоны в Голосеевском районе города. По словам Попкова, еще несколько зданий были повреждены. Он заявил, что всего средства противовоздушной обороны перехватили более 40 дронов.

Также 28 мая Виталий Кличко рассказал, что в Голосеевском районе Киева загорелось здание склада после падения обломков БПЛА. По его словам, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Утром 29 мая мэр заявил, что в Святошинском районе Киева в результате ракетного удара произошел взрыв. По его информации, обломки ракеты упали на здание, вызвав пожар, который в настоящее время ликвидируется пожарными службами.

Читайте также:



Брянщину забросали дронами, ударили под Курском: как ВСУ атакуют РФ 29 мая



ВСУ обстреливают сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области



Беспилотник ВСУ сбит в Брянской области