Беспилотник ВСУ сбит в Брянской области SHOT: дрон ВСУ сбит над селом Мартьяновка в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что утром 29 мая силы ПВО сбили беспилотник над селом Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. По предварительной информации, никто не пострадал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

SHOT утверждает, что беспилотник летел со стороны Украины.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины в этот же день обстреляли Суземский район Брянской области, всего было зафиксировано около 10 прилетов. По данным Mash, в селах Зерново и Алешковичи пострадавших нет, есть разрушения — в некоторых домах выбило окна. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что решением проблемы обстрелов приграничного региона со стороны украинских войск стало бы присоединение Харьковской области.

SHOT ранее писал о трех самодельных дронах с камерами, которые кружили над военной техникой в подмосковных Химках. Полицейские оперативно вычислили операторов, которые утверждали, что собрали беспилотники для бойцов СВО. МО РФ не комментировало эту информацию.