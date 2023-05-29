В приграничном регионе России зафиксировали 10 прилетов со стороны Украины Mash: в Суземском районе Брянской области зафиксировали 10 прилетов со стороны Украины

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что Вооруженные силы Украины обстреляли Суземский район Брянской области. По информации канала, всего было зафиксировано около 10 прилетов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным Mash, в селах Зерново и Алешковичи пострадавших нет, есть разрушения — в некоторых домах выбило окна. Канал пишет, что в первый населенный пункт летели беспилотники, а второй — обстреливался минометами.

В конце апреля ВСУ обстреляли село Суземка. При атаке был полностью разрушен один жилой дом, частичные повреждения получили еще два домовладения. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о двух погибших. Telegram-канал Mash в свою очередь уточнял, что число погибших в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Суземка в Брянской области увеличилось до четырех.

2 мая Telegram-канал Mash сообщил, что при обстреле ВСУ поселка Суземка погиб бывший боец ЧВК «Вагнер» Сергей М. По данным канала, он вернулся домой 24 апреля после полугодовой службы в зоне СВО. В публикации говорится, что в дом, в котором он проживал, попал снаряд. Минобороны России эту информацию не комментировало.