Mash: число жертв атаки ВСУ на Суземку возросло Mash: число жертв атаки ВСУ на брянскую Суземку возросло до четырех

Telegram-канал Mash сообщил, что число погибших в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Суземка в Брянской области увеличилось до четырех. По информации канала, еще два человека пострадали, продолжаются поиски еще одного.

Местные жители рассказали, что все погибшие отмечали день рождения в одном из частных домов, куда и прилетел снаряд ВСУ, погибли брат хозяйки дома и друзья семьи, сообщает Mash.

Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о двух погибших в поселке Суземка в результате обстрела со стороны ВСУ, при котором был полностью разрушен один жилой дом, частичные повреждения получили еще два домовладения. Утром 30 апреля глава региона сообщил о повторной атаке по населенному пункту, по его словам, украинские войска вели огонь по Суземке из РСЗО, несколько снарядов были сбиты системой ПВО, обошлось без пострадавших.

28 апреля вблизи школы в Суземке во время обстрела разорвался снаряд ВСУ, детей эвакуировали из здания. Всего со стороны Украины зафиксировали порядка 10 прилетов. Ночью перед этим Суземский район атаковал беспилотник ВСУ, как сообщал Богомаз, пострадавших не было, частичное повреждение получило одно домовладение, также был поврежден гараж и автомобиль.