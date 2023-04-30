Вооруженные силы Украины второй раз за сутки обстреляли поселок Суземка из РСЗО, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, российская система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов.
ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО. Системой ПВО Вооруженых сил РФ были сбиты несколько снарядов, — написал Богомаз.
Он добавил, что в результате украинского обстрела никто не пострадал. При атаке был частично разрушен один жилой дом. На месте случившегося работают оперативные службы.
Ночью Богомаз сообщил, что в результате обстрела поселка Суземка украинскими вооруженными силами погибли два человека. Кроме того, один жилой дом был полностью разрушен, а два других дома получили частичные повреждения.
28 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что снаряд взорвался возле школы в поселке Суземка Брянской области во время обстрела со стороны ВСУ. Детей эвакуировали из здания. Известно, что школы Суземки не попали в список учреждений, которые перешли на дистанционное обучение с сентября 2022 года.