Граничащий с Украиной регион второй раз за сутки обстреляли из РСЗО Богомаз сообщил о втором обстреле ВСУ поселка Суземка из РСЗО

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Вооруженные силы Украины второй раз за сутки обстреляли поселок Суземка из РСЗО, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, российская система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов.

ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО. Системой ПВО Вооруженых сил РФ были сбиты несколько снарядов, — написал Богомаз.

Он добавил, что в результате украинского обстрела никто не пострадал. При атаке был частично разрушен один жилой дом. На месте случившегося работают оперативные службы.

Ночью Богомаз сообщил, что в результате обстрела поселка Суземка украинскими вооруженными силами погибли два человека. Кроме того, один жилой дом был полностью разрушен, а два других дома получили частичные повреждения.

28 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что снаряд взорвался возле школы в поселке Суземка Брянской области во время обстрела со стороны ВСУ. Детей эвакуировали из здания. Известно, что школы Суземки не попали в список учреждений, которые перешли на дистанционное обучение с сентября 2022 года.